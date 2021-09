La prima pagina di As: “ Camavinga, il futuro è qui”

In casa Real oggi è il Camavinga day. Il centrocampista francese, arrivato nel club spagnolo dal Rennes nell’ultimo giorno di calciomercato, è attesa nella capitale spagnola a per la presentazione ufficiale con il Real Madrid. Questa l’apertura del quotidiano As: “Camavinga, il futuro è qui”. Poi ancora: “Ha rifiutato il PSG che gli aveva offerto più soldi”.

Foto: Prima pagina As