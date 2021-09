La prima pagina dell’Equipe sul pareggio del PSG contro il Bruges: “Fantomatique”

L’Equipe nell’apertura di questa mattina si è concentrato sul pareggio di ieri in Champions League del PSG contro il Bruges. “Fantomatique”, il titolo scelto dal giornale francese. Stupore e sconcerto per l’1-1 di ieri ottenuto dalla squadra di Pochettino in Belgio. Nonostante la presenza di Neymar, Messi e Mbappé in campo, la squadra galattica parigina ha giocato una triste partita contro il Bruges.

Foto: Prima pagina Equipe