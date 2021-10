La prima pagina dell’Equipe su Messi e Mbappè: “Uniti per il meglio”

Il quotidiano francese l’Equipe dedica ampio spazio alla partita di questa sera tra PSG e Lipsia, in particolare soffermandosi sulla coppia offensiva Messi-Mbappè alla quale farà affidamento Pochettino dopo l’infortunio di Neymar, ai box per per un problema all’adduttore.

FOTO: Prima pagina Equipe