La prima pagina dell’Equipe: “Hakimi all’attacco”

La prima pagina odierna dell’Equipe ha dedicato spazio alla vittoria del PSG (settima consecutiva in campionato) contro il Metz, avvenuta al 95′: “Hakimi all’attacco”, il titolo scelto dal giornale francese che ha messo in risalto la doppietta dell’ex Inter, con la rete del definitivo 1-2 segnata nei minuti di recupero. Punteggio pieno per la squadra di Pochettino che guida la classifica di Ligue 1 con 21 punti.

Foto: Prima pagina Equipe