La “prima” Juve di Sarri soffre la Fiorentina, perde pezzi e non va oltre lo 0-0

La terza giornata di Serie A si apre con la sentita sfida tra Fiorentina e Juventus. Lo 0-0 che ne scaturisce, però, non rispecchia la bella partita vista al Franchi, soprattutto per merito dei padroni di casa. Schierati con un inatteso 3-5-2, i viola partono fortissimo e costringono a difendersi i campioni in carica, che soffrono tanto soprattutto nei primi 45′. Qualche distrazione difensiva, diversi interventi importanti dei due estremi difensori, nessun gol. Da evidenziare una prestazione molto generosa per Franck Ribery, schierato dal 1′ nel duo offensivo, e il rendimento positivo anche di Castovilli e Dalbert. Tanti gli infortuni occorsi, nell’ordine a Douglas Costa, Pjanic e Pezzella, con anche Danilo uscito per crampi. La prima Juve di Sarri non convince ancora, la Fiorentina sì. Ma alla fine è un punto a testa.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 18.00

Inter-Udinese ore 20.45

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta ore 12.30

Parma-Cagliari ore 15.00

Brescia-Bologna ore 15.00

Spal-Lazio ore 15.00

Roma-Sassuolo ore 18.00

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Juve 7; Inter, Torino 6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Napoli, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1; Spal, Cagliari, Lecce e Samp 0.

Foto: twitter Fiorentina