La prima gioia di Savva. Il 2005 in orbita Toro

Uno dei protagonisti indiscussi della partita vinta in rimonta dal Torino al Bentegodi per 1-2, è sicuramente il classe 2005 cipriota Zannetos Savva. Cresciuto all’Ol. Nicosia, è approdato alla corte di Cairo nel 2022, dove è diventato perno della Primavera attualmente guidata da Giuseppe Scurto. Oggi l’esordio, ed è stato perfetto. Subentrato al 69’ al posto di Bellanova, è andato a far coppia con Pellegri nel reparto offensivo ed otto minuti dopo l’ingresso in campo, ha impattato il cross dalla destra di Lazaro e bucato Montipo. Nell’attacco già pieno di soluzioni, mister Juric ha trovato un’arma in più.

Foto: sito torino