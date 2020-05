La Premier segue la Bundesliga: niente quarantena per tutta la squadra in caso di giocatore positivo

La Premier League si appresta a ripartire, dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato dai principali media britannici, le precauzioni prese dalle squadre d’oltremanica saranno meno restrittive del previsto e in linea con le disposizioni adottate in Bundesliga: In caso di positività infatti “a condizione che il giocatore sia stato socialmente distanziato come previsto in questi protocolli, quel giocatore rimarrebbe isolato per un periodo ma non sarebbe necessario per il resto del gruppo, proprio in virtù del distanziamento sociale”, dice Richard Masters, amministratore delegato della Premier League. Il Cts inglese ha accettato la linea guida che prevede che in caso di positività di un calciatore, solamente lui verrà messo in quarantena e i suoi compagni continueranno ad allenarsi. Proprio come prevede il metodo tedesco, con la Bundesliga che sabato riprenderà.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool