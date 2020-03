La Premier League non si ferma, il Ministro della Salute: “Per ora non c’è motivo”

Per ora la Premier League non si ferma a differenza di altri campionati. E’ questo il messaggio che lancia il Ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden dalla BBC: “In questa fase non pensiamo alla cancellazione o al rinvio degli eventi – spiega in merito alla possibiltà di prendere provvedimenti per arginare l’emergenza coronavirus -. Non c’è motivo per cui la gente non dovrebbe andarci.”

Foto: profilo ufficiale Twitter Premier League