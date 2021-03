La Premier 2021/22 torna alla normalità: inizio il 14 agosto, fine il 22 maggio

Dopo un ultimo anno fitto, con partite ogni 3 giorni e tante difficoltà dovute al Covid, la stagione 2021-22 dovrebbe tornare alla normalità, è quanto almeno prova a fare la Premier League che ha annunciato che la stagione 2021/22 inizierà il 14 agosto 2021, in linea con quanto succedeva in passato. L’ultimo turno, invece, è previsto per il 22 maggio 2022: tutte le partite inizieranno contemporaneamente.

Insomma, si prova a guardare avanti con fiducia dopo le difficoltà del Covid, che stanno funestando ancora tutt’oggi il mondo.