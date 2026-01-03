La precisazione di Pisacane: il fratello ferito alle gambe a Napoli

03/01/2026

Orrore a Napoli, dove arriva la precisazione di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Il fratello del tecnico è stato sparato alle gambe, in gergo gambizzato, all’esterno del loro locale nei Quartieri Spagnoli di Napoli, una vineria, chiamata Pisadog, giocando con il loro cognome. All’inizio si pensava che fossero stati aggrediti, invece si tratta di altro. La precisazione via social dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane: “Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, l’ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”.

