C’è gloria anche per Karol Linetty nella larga vittoria della Polonia contro la Bosnia-Erzegovina per 3-0 che vale il primo posto nel girone dell’Italia. Nella notte di Lewandowski (doppietta per il bomber del Bayern Monaco), anche il centrocampista del Torino ha trovato la via del gol con una zuccata a fine primo tempo. L’assist? Che domande: è del campione d’Europa e di Germania.

Foto: Torino Twitter