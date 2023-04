La partita di Fagioli: l’errore, la sostituzione e le lacrime in panchina

Nicolò Fagioli piange in panchina dopo aver sbagliato in occasione del vantaggio del Sassuolo contro la Juventus. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha sostituito poco dopo aver svirgolato il pallone che è diventato d’oro per Defrel, l’attaccante francese lo ha spedito in rete alle spalle di Perin. Il ventiduenne centrocampista, classe 2001, è stato consolato da Pinsoglio e i compagni in panchina.

Foto: Instagram Fagioli