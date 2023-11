La parabola di Nico González: dal Barcellona al Porto, un’opzione incerta

Nel luglio del 2023, il Barcellona ha ceduto Nico González, considerato uno dei grandi talenti del proprio vivaio degli ultimi cinque anni, al Porto per 8,5 milioni di euro. L’affare include un’opzione di riacquisto fissata a 30 milioni di euro e una percentuale del 40% su una futura vendita, delineando una mossa calcolata dalla prospettiva finanziaria.

Figlio del celebre calciatore Fran González del Deportivo, Nico, nato il 3 gennaio 2002, è approdato al Porto nonostante le offerte di club come Real Betis, Real Sociedad e Valencia, dopo una stagione in prestito con quest’ultimo. Tuttavia, come riporta Marca, a distanza di quattro mesi dal trasferimento, sembra che il futuro del giovane centrocampista spagnolo sia tutt’altro che certo.

Nonostante fosse uno degli acquisti di punta del Porto, Nico González non ha ancora conquistato un ruolo di rilievo nei piani del tecnico Sergio Conceiçao. La sua mancanza di indispensabilità solleva domande sulle aspettative che circondavano il suo arrivo ai “Dragoes” e sulla sua adattabilità al contesto tattico della squadra portoghese.

Foto: Instagram Nico Gonzalez