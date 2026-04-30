La nuova vita di Mazzarri: probabile accordo con l’Iraklis Salonicco

30/04/2026 | 11:22:27

Mazzarri sta per diventare il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco. E’ pronta dunque una nuova avventura per il tecnico toscano Walter Mazzarri starebbe definendo gli ultimi dettagli per approdare nella Super League ellenica e guidare la terza realtà cittadina dopo le big Paok e Aris. Per Mazzarri si tratterebbe del ritorno in panchina dopo i mesi poco fortunati al Napoli del 2023/24, due anni dopo l’allenatore con un passato anche sulle panchine di Inter, Torino e Sampdoria.

foto twitter napoli