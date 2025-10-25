La nuova vita di Leao da attaccante corre spedita: tre reti in due presenze da titolare. E aspetta Pulisic

25/10/2025 | 09:28:56

La nuova vita da attaccante di Rafa Leao è partita nel migliore dei modi. Anche contro il Pisa il portoghese è andato a segno, tre gol in due partite, le uniche due presenze in campionato da titolare sono state condite dalle reti, quelle non ancora arrivate da Santi Gimenez e che sono arrivate invece dai piedi dell’acciaccato Pulisic. Adesso toccherà a Rafa proseguire su questa strada, i gol contro la Fiorentina sono valsi 3 punti importanti, la frenata di ieri sera con il Pisa è stata inaspettata, ma il suo gol è stata una delle poche note liete di una serata che rischiava di diventare ancora più amara di sapore.

FOTO X Milan