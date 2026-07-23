La nuova vita di Jurgen Klopp come CT della Germania

23/07/2026 | 12:10:09

La DFB, Federazione calcistica tedesca, ha programmato una conferenza stampa per le 11:00 di venerdì, dove Jurgen Klopp verrà presentato come nuovo commissario tecnico della Nazionale teutonica. L’ultima esperienza in panchina di uno dei migliori allenatori del nuovo millennio risale all’epopea targata Liverpool. Con i Reds ha vinto tutto, cambiando profondamente lo stile di gioco, la mentalità e la direzione del club. Dopo essere diventato Brand Ambassador per Red Bull e aver seguito da vicino, per una televisione tedesca, il pessimo Mondiale della Germania, ha accettato la proposta della Federazione. Inizia, così, una nuova era per il calcio tedesco, in crisi nera dopo gli ultimi fallimenti.

Foto: X Liverpool