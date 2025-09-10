La nuova iniziativa della Lega B: “Dallo Stadio all’Italia. In campo la Bellezza”

10/09/2025 | 21:50:06

Lega Serie B e Ministero del Turismo presentano un nuovo progetto per promuovere l’Italia, valorizzandone i territori e le squadre della Serie BKT

La Lega Serie B, in sinergia con il Ministero del Turismo, dà il via al progetto internazionale “From Stadium to Italy. Play the Beauty”, un percorso integrato di promozione e comunicazione che ha l’obiettivo di incentivare la bellezza e l’unicità del nostro Paese attraverso il calcio, esplorando le risorse culturali, enogastronomiche, naturali e sportive delle diverse regioni italiane.

Il progetto prenderà ufficialmente il via dalla 3a giornata della Serie BKT e accompagnerà l’intera stagione fino alla conclusione dei playoff nel 2026. Un coinvolgimento che vedrà protagonisti non soli i 20 Club del campionato, ma anche le loro Regioni, i Comuni e le associazioni di categoria e che si propone di trasformare quindi il campionato in uno strumento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali in Italia e nel mondo.

“La sinergia tra sport e turismo è cruciale per valorizzare il nostro territorio – ha dichiarato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Le manifestazioni sportive non solo esaltano le bellezze locali, ma offrono anche occasioni di crescita economica e culturale. Ogni evento diventa un’opportunità per unire le comunità e celebrare l’autenticità dell’Italia”.

“Desidero ringraziare il Ministero del Turismo e le istituzioni coinvolte in un progetto così gratificante e ambizioso – ha evidenziato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. La sinergia tra la Serie BKT, che con i suoi 20 club copre gran parte della nostra meravigliosa penisola e le istituzioni preposte alla promozione del turismo e del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, risulta fondamentale per ampliare la portata di questa iniziativa, che mira alla valorizzazione dei nostri territori creando al contempo un’opportunità di promozione e sviluppo economico.

Ogni partita diventa così un evento nell’evento, che abbraccia l’aspetto sportivo e quello ricettivo e turistico.

È questo che rende il nostro campionato davvero ‘100% passione italiana’: un calcio autentico, legato ai territori e alle comunità che lo popolano, alla valorizzazione delle nostre bellezze architettoniche ed enogastronomiche”.

“Dallo Stadio all’Italia. In campo la Bellezza – From Stadium to Italy. Play the Beauty” – Il claim principale della campagna, scritto in doppia lingua (italiano e inglese), racchiude il significato profondo della campagna, sottolineandone la portata nazionale e internazionale. Esprime chiaramente la volontà della Lega Serie B e del Ministero del Turismo di promuovere la bellezza dell’Italia, partendo dal palcoscenico sportivo degli stadi per raggiungere ogni angolo del mondo, coinvolgendo un pubblico globale attraverso i valori condivisi dello sport e della cultura.

Attività e inclusività – Varie le iniziative promozionali previste, come le visibilità LED sui campi della Serie BKT e contenuti che verranno veicolati sui principali canali social della Lega Serie B e del Ministero riportanti l’hashtag dedicato #SerieBellezzaDaVivere. La campagna prevede anche un forte impegno in termini di accessibilità, con un’attenzione particolare verso le mete turistiche fruibili da persone con disabilità, offrendo così un’esperienza aperta a tutti.

Foto: logo Serie B