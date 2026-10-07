La notte di Messi: un gol e due assist nell’ultima partita con l’Argentina

07/10/2026 | 10:30:59

Questa volta è finita davvero: Messi ha salutato l’Argentina nella notte. L’attaccante dell’Inter Miami (39 anni ex Barcellona e Paris Saint-Germain) ha piazzato due assist e segnato un goal su rigore nell’amichevole vinta 3-0 con il Benin all’Estadio Monumental di Buenos Aires. 85mila spettatori per salutare Messi. Al minuto numero 10 la gara si interrompe per applaudire Leo, con tanto di fuochi d’artificio che già avevano fatto ritardare l’inizio della gara.

Foto x argentina