La nota ufficiale sulle condizioni di Dziczek: “Dimesso dalla clinica. Continuerà gli esami a Salerno”

Arrivano buone notizie per la Salernitana. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il club campano ha comunicato le dimissioni di Patryk Dziczek di Roma dov’era ricoverato dopo il malore accusato in campionato contro l’Ascoli. Questa la nota: “Il calciatore Patryk Dziczek questa mattina è stato dimesso dalla Clinica Ars Biomedica di Roma. L’atleta farà ritorno a Salerno dove continuerà ad essere monitorato per ulteriori approfondimenti”.

Foto: