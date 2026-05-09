La nota dell’Udinese: “Massima solidarietà a Davis, abbiamo fiducia nella giustizia sportiva”
09/05/2026 | 19:10:21
Questa la nota dell‘Udinese dopo quanto accaduto a Davis: “Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo. Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia”.
foto sito udinese