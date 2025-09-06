La nota della Triestina: “Tutte le questioni relative alla governance e alla fideiussione integrativa saranno completate nei tempi previsti”

06/09/2025 | 15:23:59

Nota della Triestina in merito alle vicissitudini societarie degli ultimi giorni: “In data 5 settembre 2025, il Presidente Ben Rosenzweig ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di vertice della Società.

La nuova Proprietà, attualmente impegnata nel processo di composizione e ratifica, conferma che, tutte le questioni relative alla governance e alla fideiussione integrativa saranno completate nei tempi previsti dagli organi competenti.

A tal proposito si rende noto che:

• Verrà presentato un piano operativo per garantire una transizione ordinata e la stabilizzazione della struttura dirigenziale, tutelando al contempo continuità gestionale, dipendenti, partner e stakeholder;

• Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena saranno definiti i necessari adempimenti formali e autorizzativi.

La Società intende così assicurare la massima trasparenza e serenità in questa fase di passaggio, confermando il proprio impegno a salvaguardare gli interessi sportivi e istituzionali.

Foto: logo Triestina