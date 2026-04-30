La nota della Lega Serie A: “Accogliamo con favore la convergenza di calciatori e allenatori su Malagò”

30/04/2026 | 17:15:53

La Lega Serie A si unisce ad Assocalciatori e Assoallenatori sulla candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.

La nota: “La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell’Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento”.

Foto: Twitter Coni