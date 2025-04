La nota della Lazio: “Atteggiamento poco professionale della Lega Serie A”

La Lazio, tramite l’Adnkronos, ha diramato un comunicato contro la vicenda delle gare da ricollocare dopo la morte di Papa Francesco.

Questa la nota: “La Lazio esprime il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui la Lega Serie A ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova. La Società considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta. Il club non può fare a meno di evidenziare un atteggiamento poco professionale ed ondivago mostrato dalla Lega Serie A nella gestione impari del ricollocamento delle partite. Una mancanza di uniformità che ha generato confusione e alimentato un senso di disparità tra i diversi Club coinvolti, aggravando ulteriormente una situazione già di per sé delicata”, prosegue la LAZIO.

“Ciononostante, per senso di responsabilità e al fine di evitare ulteriori polemiche in un momento di dolore per il Paese, la S.S. LAZIO comunica che la squadra si recherà eccezionalmente a Genova il giorno stesso della partita. La trasferta avverrà poche ore prima dell’inizio dell’incontro”.

