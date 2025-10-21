La nota della Juventus: “Condanniamo i gesti estremisti avvenuti a Milano”

21/10/2025 | 19:27:40

La nota ufficiale della Juventus: “In merito agli episodi verificatisi domenica 19 ottobre presso la Stazione Centrale di Milano, Juventus Football Club condanna con assoluta fermezza i gesti e i simboli riconducibili a ideologie estremiste, contrari ai principi democratici e ai valori dello sport. Tali comportamenti sono stati messi in atto da un gruppo di individui che non rappresenta in alcun modo la comunità dei tifosi della Juventus, composta da milioni di persone che condividono i valori di rispetto, inclusione e passione sportiva”.

FOTO: X Juventus