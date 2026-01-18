La nota della Fiorentina: “Grazie per la vicinanza in questi momenti”

Nota della Fiorentina, che ringrazia tutti per i messaggi e l’affetto ricevuto per la scomparsa del presidente Rocco Commisso.

La nota: “La Famiglia Commisso e la Fiorentina, desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco. In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile”.

Foto: sito Fiorentina