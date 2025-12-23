La nota del Venezia: “Situazione solida. Pronti a operare nel mercato di gennaio”

24/12/2025 | 00:24:15

Riguardo a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il Venezia FC ci tiene a precisare di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità, e il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che le permetteranno, dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo, di operare liberamente, se necessario, nel mercato di gennaio.

Foto: logo Venezia