La nota del Trapani: “Non ci saranno nuove penalizzazioni”

02/12/2025 | 18:49:23

“La società F.C. Trapani 1905 si trova, ancora una volta, costretta a difendere la propria immagine da notizie false, strumentali e prive di qualsiasi fondamento. Alcuni, infatti, si sono affrettati a diffondere l’idea di nuove penalizzazioni che sarebbero state richieste nella giornata odierna nei confronti del club granata. La realtà è ben diversa. Il Tribunale Federale ha deciso di non pronunciarsi al momento, rinviando ogni valutazione al nuovo anno. Tale scelta è legata all’ingente mole di documentazione presentata dalla società a tutela della propria integrità e del rigoroso lavoro svolto in tutte le sedi competenti. Documentazione che richiede un ulteriore approfondimento. La società, a tutela della propria immagine, si riserva ogni eventuale azione legale”.

Foto: logo Trapani