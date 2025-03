La nota del Real Madrid: “Il club non giocherà più senza avere 72 ore di riposo”

Nota ufficiale del Real Madrid che con un duro comunicato verso la Liga, rende noto come non sarà disposto a giocare più prima delle 72 ore di riposo tra una gara e l’altra.

Questa la nota del club: “Il Real Madrid non giocherà mai più senza avere 72 ore di riposo. E per questo chiederà l’intervento della FIFA”. Con questo annuncio diramato tramite i canali ufficiali, il club spagnolo ha preso una ferrea posizione e denunciato che questa sarà l’ultima volta che giocherà “senza avere le 72 ore di riposo come raccomandato per iscritto dalla FIFA”.

Foto: sito Real Madrid