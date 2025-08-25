La nota del Parma dopo i cori razzisti contro McKennie: “Episodi non tollerabili e inammissibili”

Il Parma ha diramato un comunicato ufficiale dopo quanto accaduto ieri sera allo Stadium, i cori razzisti contro McKennie sui quali si è sfogato anche Kalulu in queste ore: “Parma, 25 agosto 2025 – Parma Calcio, in riferimento a quanto accaduto ieri sera al termine del match all’Allianz Stadium di Torino, condanna fermamente ogni forma di razzismo e di discriminazione, dentro e fuori dal campo. Episodi di razzismo, o di qualsiasi altra natura denigrante, non devono mai essere tollerati e non sono ammissibili. Pertanto, vanno affrontati, combattuti e condannati in ogni contesto. Il Presidente Kyle J. Krause, assieme a tutto il Parma Calcio, ribadisce l’impegno quotidiano per diffondere una cultura che pone le sue radici sui valori fondamentali come rispetto, inclusione e uguaglianza”.

Foto: X Krause