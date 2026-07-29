La nota del Milan: “Baresi sta affrontando un momento delicato e il club gli è vicino”
29/07/2026 | 21:30:14
Il Milan con una nota ufficiale smentisce alcune notizie sulla morte di Franco Baresi, circolate nei minuti scorsi.
La nota del club: “AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.
Foto: sito Milan