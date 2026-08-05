La nota del Milan: “A nome della famiglia Baresi, grazie a chi lo ha omaggiato”

05/08/2026 | 19:58:42

La nota del Milan dopo i funerali di Franco Baresi: “A nome della famiglia Baresi, il Milan ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso omaggio a Franco. Un tributo spontaneo e senza confini, che testimonia quanto profonda sia l’impronta che il Capitano ha lasciato nella vita di tante persone. L’affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà a esserlo. 6. Per Sempre”.

foto x milan