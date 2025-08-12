La nota del Manchester City: “A Palermo amichevole indimenticabile. Scenario fantastico”

12/08/2025 | 16:40:40

“Un’amichevole indimenticabile. È stato un viaggio calcistico che ha avuto tutto: una città bellissima, un’incredibile atmosfera, uno stadio vivace e un’accoglienza calorosa”. Dal sito ufficiale del Manchester City arrivano lodi per l’entusiasmo con cui uno stadio Barbera esaurito, con quasi trentacinquemila paganti, e un’intera città hanno accolto le stelle della formazione inglese e il loro allenatore Pep Guardiola. Un modo di rinsaldare l’amicizia e la comune appartenenza delle due società al City Football Group, holding che controlla dodici squadre tra Europa, America del nord e del sud, Asia e Oceania. L’amichevole vinta 3-0 a Palermo, sabato scorso, non ha lasciato impassibile nessuno tra i ‘citiziens’, anzi.

“La prima volta contro la nostra squadra gemella del City Football Group ci ha portato a lavorare a stretto contatto. Per il Palermo nessun compito era troppo grande, perché hanno fatto tutto il possibile per aiutarci prima della nostra partenza, con un entusiasmo palpabile. E c’era in palio un trofeo, di importanza storica: l’Anglo Palermitan Trophy, che commemora la prima partita del club siciliano contro una squadra di marinai britannici nel 1900” scrive il Manchester city.

Oltre alla collaborazione tra le due dirigenze, il sito ufficiale del City esalta il pubblico di fede rosanero e la partita vissuta come un evento, prima, durante e dopo i novanta minuti. “Abbiamo incontrato tantissimi tifosi del Palermo – si legge ancora nel portale degli ‘sky blues’ e il messaggio era sempre lo stesso: erano felicissimi della nostra presenza, non vedevano l’ora che arrivasse la partita e ci auguravano il meglio. Sono stati i tifosi del Palermo a rendere la serata memorabile. Pep Guardiola è stato il primo rappresentante del City a ispezionare il campo. Mentre usciva dal tunnel, tutti i presenti allo stadio si sono alzati in piedi per un fragoroso applauso. Il momento clou è arrivato dalla coreografia degli ultras in curva Nord: c’erano Noel e Liam Gallagher, vestiti con la divisa del Palermo, con la scritta ‘Palermo Forever’. Avevano chiesto al dj dello stadio di mettere la canzone degli Oasis ‘Live Forever’, mentre svelavano la loro opera d’arte. Se cercate un posto in Europa dove trascorrere qualche giorno in un ambiente accogliente e guardare un po’ di calcio, Palermo è la scelta giusta”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: logo Manchester City