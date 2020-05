La nota del Lione: “Stop alla Ligue 1? Ripensateci, rischiamo tutti un danno enorme”

L’Olympique Lione ha pubblicato una nota con la quale invita la Federcalcio francese a far riprendere la stagione: “Come possiamo garantire che tutti i club francesi siano in grado di finire l’anno senza fallire? Come concorrere con gli altri campionati stranieri che, per la stragrande maggioranza, hanno scelto con cautela di aspettare per il ritorno del loro campionato? Come si può evitare che il divario fra il calcio francese e tutti gli altri grandi paesi d’Europa cresca ancora?. C’è tempo fino al 25 maggio per fare marcia indietro ed evitare al campionato francese un danno immenso”.