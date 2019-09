La nota del giudice sportivo dopo i cori razzisti rivolti a Dalbert in Atalanta-Fiorentina

In merito ai cori razzisti rivolti a Dalbert Henrique durante la partita tra Atalanta e Fiorentina disputata allo stadio Ennio Tardini di Parma, il giudice sportivo di Serie A ha emanato la seguente nota: “Il Giudice sportivo, in relazione ai cori discriminatori percepiti dal giocatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (soc. Fiorentina) al 28′ del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto“.

Foto: twitter Fiorentina