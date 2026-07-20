La nota del Foggia: “Completata l’iscrizione al campionato di Serie D e presentata domanda di riammissione”

20/07/2026 | 17:30:44

Il Foggia ha completato l’iter burocratico per l’iscrizione al campionato di Serie D e ha presentato domanda di ammissione al campionato di Serie C.

La nota: “Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dopo aver già provveduto al completamento dell’intero iter previsto per l’iscrizione al Campionato di Serie D 2026/2027, nella giornata di venerdì 17 luglio, è stata depositata tutta la documentazione propedeutica alla presentazione della richiesta di riammissione al Campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027. La Società resta in attesa delle successive determinazioni da parte degli organi competenti”.

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