La Norvegia e l’Arsenal perdono la stella Odegaard: lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”

06/10/2025 | 23:36:03

La Norvegia e l’Arsenal perdono la stella Martin Odegaard. Il giocatore ha subito una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Questa la nota della Nazionale: “Martin Odegaard è stato ritirato dalla nazionale norvegese per le loro prossime partite contro Israele e Nuova Zelanda dopo aver subito un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante il primo tempo della vittoria di sabato contro il West Ham United. Martin continuerà ad essere valutato e trattato dal nostro team medico presso il Sobha Realty Training Centre durante la pausa internazionale, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile”.

Queste le parole del CT Solbakken: “Perdiamo il nostro portavoce, ma dobbiamo conviverci. Fa parte del gioco. Ovviamente ti arrabbi e ti dispiace. Ma poi entri subito in modalità risolutiva, pensi a soluzioni e resti costruttivo. Lo siamo stati anche l’ultima volta che è mancato, e dobbiamo esserlo di nuovo ora. Ce la siamo cavata anche senza di lui in passato, abbiamo premuto alcuni tasti, e dobbiamo farlo di nuovo ora. Ovviamente anche lui è molto dispiaciuto. È la terza volta in pochissimo tempo. È chiaro che per lui è dura. È dura anche per l’Arsenal. Lui è una figura centrale sia per noi che per loro, è il nostro capitano. È ovvio che si tratta di un grande passo indietro per entrambi. Di sicuro sta attraversando un momento difficile, ma questo è il calcio. Tornerà in campo. E tornerà più forte di prima”.

Foto: Instagram Odegaard