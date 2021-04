La MSN del Barcellona è il miglior tridente del 21esimo secolo

Riconoscimento importante per Messi, Suárez e Neymar che è stato considerato il miglior tridente del 21esimo secolo. Il trio nel Barcellona ha messo a segno 131 reti nella stagione 2015-2016. In totale dal 2014/2015 al 2016/2017, in maglia blaugrana, hanno realizzato la bellezza di 363 gol. Secondo una statistica Transfermarket, la MSN del Barça è davanti a Cristiano Ronaldo-Benzema e Higuaín con 118 gol nel 2011-2012.

FOTO: Sito ufficiale UEFA