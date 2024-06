La moglie di Tacconi: “Intervento delicato, durato 5 ore. E’ andato tutto bene”

Stefano Tacconi, ex portiere di Juve e Nazionale, è stato operato nella giornata di ieri, un intervento durato cinque ore. La moglie Laura, intervenuta a “Mattino 5”, ha parlato dell’intervento al quale è stato sottoposto l’ex portiere della Juventus: “E’ andato tutto bene, ora è in rianimazione e ancora non l’abbiamo visto, speriamo di vederlo nel pomeriggio. Il medico che l’ha operato inizialmente era molto molto preoccupato per la difficoltà dell’operazione invece ora era soddisfatto dell’esito. Non vediamo l’ora di vederlo, alle 13 avrò una riunione con i professori e poi mi consentiranno di vederlo”.

Foto: twitter Juve