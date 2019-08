La moglie di Lozano: “Non mi piace Napoli? Lo seguirò ovunque”

Che Hirving Lozano sia uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli non è un segreto e, dopo le tante difficoltà avute nella trattativa per James, il messicano è un obiettivo molto gradito ai tifosi del Napoli. Ecco perché uno di loro ha scritto alla moglie dell’esterno offensivo su Instagram, chiedendole spiegazioni riguardo la voce che stia puntando i piedi per non far vestire la maglia azzurra a suo marito. Questa la risposta di Ana Opp: “Come puoi immaginare, non sono io a decidere“. A questo commento, la Opp ha aggiunto anche un post rivolto a Lozano, scrivendo: “Seguirò i tuoi passi ovunque tu vada“.

Foto: ESPN