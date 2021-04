La moglie di Inzaghi: “Sto male, chi pensa al Covid come ad una semplice influenza non sa quello che dice”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi nella serata di ieri è stato trovato positivo al Covid-19, con lui anche moglie. Proprio la moglie ha parlato così al Messaggero di questa spiacevole situazione: “Mi hanno detto che capita spesso che ci siano persone che hanno tutti i sintomi del Covid ma risultano negative al tampone. E che non sempre il test, specie il rapido, individua la positività. Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E’ molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”.