Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, è stata ricoverata all’ospedale “Spallanzani” di Roma dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi. Lo riporta Il Messaggero, che informa che per la donna ci sarebbe il sospetto di una polmonite. Ricordiamo che anche il tecnico biancoceleste è positivo, ma in isolamento domiciliare in quanto asintomatico.