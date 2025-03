La moglie di Fonseca: “Nove mesi per pochi secondi di urla? Un’esecuzione politica”

Nel giorno del suo compleanno, Paulo Fonseca ha avuto la stangata da parte della Commissione disciplinare francese: 9 mesi di squalifica, fino al 30 novembre 2025, per il duro confronto avuto nel termine di Lione-Brest con l’arbitro Benoit Millot, con il quale è arrivato ad avere un testa a testa che lo ha portato prima alla sua espulsione. E all’indomani di questa sentenza è arrivato il messaggio indignato da parte della moglie del tecnico dell’OL, Kateryna, che fra le proprie stories di Instagram ha scritto: “Nove mesi per pochi secondi di urla? Una decisione assurda, scandalosa e senza precedenti. Giustizia equa, per favore, non un’esecuzione politica”

Foto: X Lione