Angel Di Maria ha un contratto col PSG fino al 2022, l’accordo prevede però anche un’opzione di rinnovo fino al 2023. Poi potrebbe tornare in patria, sua moglie Jorgelina Cardoso ne è sicura e ha parlato così in un’intervista a TyC Sports: “Non ho dubbi sul fatto che appenderà gli scarpini al chiodo al Rosario Central. Non chiedetemi quando accadrà, ma sicuramente sarà così”.