La moglie di Di Maria: “L’anno a Manchester è stato orribile. Siamo stati avidi”

L’esperienza di Angel Di Maria al Manchester United è stata tutt’altro che indimenticabile. A ricordarlo, anche la moglie del Fideo, Jorgelina, intervenuta alla trasmissione Los Angeles de la Manana: “Quella è stata l’esperienza peggiore, senza dubbio. Vivevamo a Madrid ed era perfetto: miglior squadra al mondo, vita perfetta, clima perfetto. Angel arrivò dicendo che il Manchester United aveva fatto un’offerta e che saremmo stati finanziariamente più sicuri. Non volevo andare, abbiamo litigato. L’ho pregato: ‘Qualsiasi posto ma non l’Inghilterra’. Gli spagnoli in seguito ci hanno definito peseteros[avidi, ndr]. E avevano ragione! Non mi è piaciuto nulla di quella esperienza. Nemmeno una cosa. Le persone erano tutte magre, ordinate, strane. Camminavi per strada e non sapevi se stavano per ucciderti o no. Il cibo era disgustoso. Le donne usavano troppo trucco, sembravano bambole.”

Foto: Sports Mole