La moglie di Di Maria alimenta la polemica: “Vi rinfresco la memoria”

Dopo gli scontri sui social, in risposta alle polemiche con i tifosi, non si placa la vicenda inerente ad Angel Di Maria. Sfondo della querelle ancora i social network, dove la moglie dell’argentino Jorgelina Cardoso, continua a rispondere a tono agli indignati tifosi bianconeri. Questa volta, per tentare di placare le critiche contro ila sua dolce metà, la Cardoso ha deciso di postare un video con tutte le migliori giocate del Fideo in maglia Juventus. Non poteva mancare la frase ad effetto, la didascalia recitava: “Per rinfrescare qualche ricordo… Sempre con te, avanti, mai indietro. Fino alla fine. Ti amo tanto”.

Foto: Twitter Juventus