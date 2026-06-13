La moglie di Comolli: “Non è male avere un marito che non lavori e pensi a un club 20 ore al giorno”

13/06/2026 | 15:05:20

Le strade di Comolli e della Juventus si sono separate ufficialmente. Una scelta che ha portato il club bianconero a voltare rapidamente pagina, affidando le redini della gestione societaria a Giovanni Carnevali, nominato nuovo amministratore delegato e direttore generale. Selinay Comolli, moglie dell’ormai ex dirigente bianconero, non ha risparmiato un suo pensiero sui social. “Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà”.

foto youtube juventus