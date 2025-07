La moglie di Calhanoglu risponde a Lautaro: “Alcune persone non sono fedeli a te, ma solo ai propri bisogni”

01/07/2025 | 10:08:12

Hanno suscitato scalpore le parole di Lautaro al termine della sconfitta contro il Fluminense: il capitano nerazzurro ha chiarito che non sentirsi più parte del progetto Inter implica dover accettare la realtà e lasciare la squadra. Un messaggio diretto a Hakan Calhanoglu, come confermato da Beppe Marotta. La tensione nello spogliatoio della Beneamata è alle stelle, ulteriormente alimentata dal post della moglie di Calhanoglu su Instagram: «Alcune persone non sono fedeli a te, ma solo ai propri bisogni; e quando questi cambiano, cambia anche la loro fedeltà.»

Foto: insta Sinem calhanoglu