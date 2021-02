La moglie di Astori: “Sarò presente al processo sulla morte di Davide, solo in aula sapremo la verità”

Giovedì è prevista l’udienza che potrebbe mettere la parola fine dal punto di vista giudiziario alla morte di Davide Astori, ci si chiede ancora se il decesso del difensore azzurro poteva essere evitato.

La moglie di Davide, Francesca Fioretti, ha confermato la sua presenza in aula: “Sarò al processo, ho letto tante cose che non avrei voluto leggere, solo in aula la verità potrà essere accertata, accettata e condivisa”.

Foto: Twitter Fiorentina