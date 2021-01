La mamma di Zaniolo: “Temiamo che qualcuno voglia rovinare la carriera di Nicolò”

Francesca Costa, madre di Zaniolo, è intervenuta a Radio Radio per parlare delle ultime vicende legate al figlio: “Ho deciso di dire la mia dopo le ultime ricostruzioni. Non è vero che Sara, l’ex fidanzata di Nicolò, è stata cacciata di casa come dice una sua zia. Lei è andata via dopo aver rotto con mio figlio, era normale che tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia. Ora c’è un bambino di mezzo, Nicolò si occuperà di lui con l’affetto di un padre, ma non ama più la ragazza. Quando ci ha chiamato per svelarci la gravidanza era disperato e ci ha chiesto di raggiungerlo a Roma. Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con Madalina, una donna di poco più piccola di me. Cerchiamo di farla ragionare, abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Nicolò non è facile da gestire, cerchiamo di seguirlo 24 ore al giorno”.