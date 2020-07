La madre di Zaniolo: “Futuro? Ora come ora, per lui non esiste posto migliore della Roma”

Intervistata da ReteSport, Francesca Costa, la madre di Nicolò Zaniolo, ha così parlato del figlio: “Nicolò è carichissimo, ogni giorno ci racconta che sta sempre meglio e che è contento di essere stato inserito di nuovo in prima squadra. Non vede l’ora di aiutare la Roma in campo. Inizialmente non si rendeva conto di essere un esempio per i ragazzi. Adesso vede tanto affetto da parte loro, anche con messaggi molto commoventi. Lui cerca di dare dei consigli ai bambini e di aiutarli. Quando Nicolò era piccolo era un disastro! Faceva dei danni incredibili perché è un burlone, gli piace sempre scherzare. Però adesso è felice di essere un esempio per i giovani. Da madre sono molto contenta dell’umiltà di Nicolò. Arriva alla gente proprio per la sua umiltà, per la sua semplicità. Quando ci sono situazioni complicate Nicolò tira fuori ancora più carattere e sicurezza: per questo può diventare un vero leader, in campo e fuori. Futuro? Del mercato non so nulla. Ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma